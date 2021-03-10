Рязанских предпринимателей приглашают на тренинг-практикум «Стратегическое развитие бизнеса» от преподавателя MBA

19-20 марта собственники бизнеса и топ-менеджеры могут посетить двухдневный тренинг-практикум «Стратегическое развитие бизнеса», в рамках собственного образовательного проекта mini-MBA Ассоциации предпринимателей Рязанской области.
Спикер — Тигран Арутюнян — кандидат технических наук, бизнес-тренер, профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, преподаватель MBA.
Участники тренинга заранее получают для изучения книгу Тиграна Арутюняна «Что Вам делать со стратегией». Изложенные в книге методики и инструменты отрабатываются в ходе тренинга.
Участники тренинга получат ответы на важные вопросы, связанные со стратегией компании. За два дня отработают авторскую методику создания, корректировки и внедрения стратегии, которую смогут применить в своем бизнесе после прохождения обучения.
Подробности можно узнать в аппарате Ассоциации предпринимателей Рязанской области по телефону +7 (4912)40-70-24,