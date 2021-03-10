Рязанку накажут за продажу алкоголя подросткам

Неравнодушные местные жители сообщили, что в одном из магазинов на улице Ленинского Комсомола подростки покупают спиртное. Оказалось, что продавщицу уже привлекали за это к ответственности.

В Рязани накажут 33-летнюю женщину, которая продавала алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Неравнодушные местные жители сообщили, что в одном из магазинов на улице Ленинского Комсомола подростки покупают спиртное. Оказалось, что продавщицу уже привлекали за это к ответственности.

В этот раз в отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК.