Рязанцы получили уведомление о штрафе за машины возле дома

Жители села Заборье Рязанского района по почте получили уведомления о запрете оставлять машины у своих частных домов дольше, чем на сутки. Администрация Рязанского района ссылается на нарушение правил благоустройства и обещает штраф — вначале 500, а затем 5 000 рублей.

Рязанцы получили уведомление о штрафе за машины возле дома. Об этом сообщает ГТРК ОКА.

Жители села Заборье Рязанского района по почте получили уведомления о запрете оставлять машины у своих частных домов дольше, чем на сутки. Администрация Рязанского района ссылается на нарушение правил благоустройства и обещает штраф — вначале 500, а затем 5 000 рублей.

Жители возмущены этим фактом, ведь автомобили оставляли возле домов много лет, сами чистили территорию от снега, а в некоторых случаях другого места для машин просто нет.

В отделении почтовой связи отмечают, что письма пришли только жителям частных домов.

В других сельских поселениях Рязанского района существуют подобные правила благоустройства, однако такой массовой рассылки не было.

Как сообщает ГТРК ОКА, комментарий администрация Рязанского района может дать только после официального запроса.