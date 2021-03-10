Рязанца, заявившего о намерении взорвать дом, отправили к психиатру

В Рязани вынесли приговор 52-летнему мужчине, который заявлял о намерении взорвать дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани вынесли приговор 52-летнему мужчине, который заявлял о намерении взорвать дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером 9 июня 2020 года. Рязанец напился, позвонил в службу спасения и сказал, что собирается включить газ и взорвать гранату в квартире одного из домов на улице Юбилейной.

Сотрудники полиции и УФСБ установили личность звонившего и задержали его. Им оказался ранее судимый неработающий мужчина.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК. Его признали виновным и приговорили к трем месяцам ограничения свободы и принудительном лечении у врача-психиатра.