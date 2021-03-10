\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-18°
Чтв, 11
-15°
Птн, 12
-13°
ЦБ USD 74.04 -0.22 11/03
ЦБ EUR 87.96 -0.21 11/03
Нал. USD 73.75 / 74.45 14:07
Нал. EUR 87.85 / 88.25 09:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
5 005
«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
6 марта 11:44
5 803
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 13:43
5 710
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
14 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанца задержали за кражу техники со съемной квартиры
Рязанца задержали за кражу техники со съемной квартиры. Похищенную технику мужчина продал случайным знакомым. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

Рязанца задержали за кражу техники со съемной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

62-летняя рязанка сообщила в полицию о краже телевизора из квартиры, которую она сдавала в аренду на сутки. Оперативники установили личность человека, на чье имя был составлен договор. Мужчина рассказал, что среди гостей в тот день в квартире был 35-летний житель Рязанского района. Ранее он был судим за изнасилование, кражу, грабеж и разбой.

По месту жительства мужчина не появлялся, со знакомыми не общался. Сотрудники полиции разыскали его в одном из мест, где собираются маргинальные личности.

Рецидивист рассказал, что взял из квартиры телевизор, воспользовавшись тем, что его имя не было указано в договоре аренды. Также, в тот день он украл смартфон у своей знакомой, которая тоже отдыхала в съемной квартире. Похищенную технику мужчина продал случайным знакомым.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.