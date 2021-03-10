Рязанца задержали за кражу техники со съемной квартиры. Об этом
62-летняя рязанка сообщила в полицию о краже телевизора из квартиры, которую она сдавала в аренду на сутки. Оперативники установили личность человека, на чье имя был составлен договор. Мужчина рассказал, что среди гостей в тот день в квартире был 35-летний житель Рязанского района. Ранее он был судим за изнасилование, кражу, грабеж и разбой.
По месту жительства мужчина не появлялся, со знакомыми не общался. Сотрудники полиции разыскали его в одном из мест, где собираются маргинальные личности.
Рецидивист рассказал, что взял из квартиры телевизор, воспользовавшись тем, что его имя не было указано в договоре аренды. Также, в тот день он украл смартфон у своей знакомой, которая тоже отдыхала в съемной квартире. Похищенную технику мужчина продал случайным знакомым.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.