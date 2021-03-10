Рязанца задержали за кражу техники со съемной квартиры

Рязанца задержали за кражу техники со съемной квартиры. Похищенную технику мужчина продал случайным знакомым. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

Рязанца задержали за кражу техники со съемной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

62-летняя рязанка сообщила в полицию о краже телевизора из квартиры, которую она сдавала в аренду на сутки. Оперативники установили личность человека, на чье имя был составлен договор. Мужчина рассказал, что среди гостей в тот день в квартире был 35-летний житель Рязанского района. Ранее он был судим за изнасилование, кражу, грабеж и разбой.

По месту жительства мужчина не появлялся, со знакомыми не общался. Сотрудники полиции разыскали его в одном из мест, где собираются маргинальные личности.

Рецидивист рассказал, что взял из квартиры телевизор, воспользовавшись тем, что его имя не было указано в договоре аренды. Также, в тот день он украл смартфон у своей знакомой, которая тоже отдыхала в съемной квартире. Похищенную технику мужчина продал случайным знакомым.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.