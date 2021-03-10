Рязанца разыскивают из-за долгов по алиментам

Рязанские приставы ищут клепиковчанина Романа Крюкова, который задолжал детям более ста тысяч рублей. Крюков имеет 8-летнюю дочь и 6-летнего сына. Его общий долг детям составляет 107 500 рублей.

Рязанские приставы ищут клепиковчанина Романа Крюкова, который задолжал детям более ста тысяч рублей. Об этом сообщает сайт регионального управления ФССП.

Крюков имеет 8-летнюю дочь и 6-летнего сына. Его общий долг детям составляет 107 500 рублей. По месту регистрации Крюкова не смогли обнаружить, как и по месту жительства в деревне Тюково, Клепиковского района. В связи с этим его объявили в розыск.