\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-18°
Чтв, 11
-15°
Птн, 12
-13°
ЦБ USD 74.04 -0.22 11/03
ЦБ EUR 87.96 -0.21 11/03
Нал. USD 73.75 / 74.45 14:07
Нал. EUR 87.85 / 88.25 09:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
5 005
«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
6 марта 11:44
5 803
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 13:43
5 710
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
14 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанца разыскивают из-за долгов по алиментам
Рязанские приставы ищут клепиковчанина Романа Крюкова, который задолжал детям более ста тысяч рублей. Крюков имеет 8-летнюю дочь и 6-летнего сына. Его общий долг детям составляет 107 500 рублей.

Рязанские приставы ищут клепиковчанина Романа Крюкова, который задолжал детям более ста тысяч рублей. Об этом сообщает сайт регионального управления ФССП.

Крюков имеет 8-летнюю дочь и 6-летнего сына. Его общий долг детям составляет 107 500 рублей. По месту регистрации Крюкова не смогли обнаружить, как и по месту жительства в деревне Тюково, Клепиковского района. В связи с этим его объявили в розыск.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении Крюкова предлагается сообщить по телефону: +7 (4912) 29-45-00.