Рязанца осудили за ограбление знакомого

Летом 2020 года 33-летний житель Сасовского района выпивал в гостях у знакомых. Мужчина похитил телефон у знакомого за отказ дать денег на покупку алкоголя. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил молодого человека к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Рязанца осудили за ограбление знакомого. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Летом 2020 года 33-летний житель Сасовского района выпивал в гостях у знакомых. Когда алкоголь закончился, он предложил знакомому дать ему деньги, чтобы купить еще спиртного. Когда тот отказал, мужчина открыто похитил у него телефон, а на просьбу вернуть гаджет ударил знакомого два раза кулаком по голове. Хозяин телефона упал и ударился затылком.

Злоумышленник скрылся.

С учетом всех обстоятельств, суд приговорил молодого человека к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.