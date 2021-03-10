\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-18°
Чтв, 11
-15°
Птн, 12
-13°
ЦБ USD 74.04 -0.22 11/03
ЦБ EUR 87.96 -0.21 11/03
Нал. USD 73.75 / 74.45 14:07
Нал. EUR 87.85 / 88.25 09:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
5 005
«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
6 марта 11:44
5 803
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 13:43
5 710
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
14 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанца осудили за кражу шести тысяч литров дизтоплива
Рязанца осудили за кражу шести тысяч литров дизтоплива. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.

Рязанца осудили за кражу шести тысяч литров дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба областного следкома.

В 2018 году 53-летний житель поселка Мурмино осуществил незаконную врезку в нефтепродуктопровод в лесу между населенными пунктами Мурмино, Долгинино, Борисково и Северный. У мужчины были сообщники, один из которых был егерем Рязанского межрайонного общества охотников, второй — имел навыки работы со сварочным аппаратом. После этого злоумышленники несколько раз с помощью шланга высокого давления выкачивали топливо в канистры. Они похитили не менее шести тысяч литров дизельного топлива на сумму более 240 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.

Ранее один из соучастников преступления осужден к 3 годам лишения свободы условно, в отношении остальных — уголовное дело находится на завершающем этапе расследования.