Рязанца осудили за кражу шести тысяч литров дизтоплива

Рязанца осудили за кражу шести тысяч литров дизтоплива. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.

Рязанца осудили за кражу шести тысяч литров дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба областного следкома.

В 2018 году 53-летний житель поселка Мурмино осуществил незаконную врезку в нефтепродуктопровод в лесу между населенными пунктами Мурмино, Долгинино, Борисково и Северный. У мужчины были сообщники, один из которых был егерем Рязанского межрайонного общества охотников, второй — имел навыки работы со сварочным аппаратом. После этого злоумышленники несколько раз с помощью шланга высокого давления выкачивали топливо в канистры. Они похитили не менее шести тысяч литров дизельного топлива на сумму более 240 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.

Ранее один из соучастников преступления осужден к 3 годам лишения свободы условно, в отношении остальных — уголовное дело находится на завершающем этапе расследования.