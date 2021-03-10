Роскомнадзор замедлил работу Twitter и других сайтов

Санкцию ввели за невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации. Ограничения сохранятся, пока эти материалы не удалят.

С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России. Это касается всех мобильных устройств и половины стационарных.

Санкцию ввели за невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации. Ограничения сохранятся, пока эти материалы не удалят.

Сетевые специалисты изучили технические подробности ограничений и выяснили, что они происходят по имени домена, касаются только картинок и видео, скорость обрезается до 128 кбит. Кроме того, под ограничения по ошибке попали сайты GitHub, Microsoft, Reddit и все остальные с сочетанием t.co в домене.