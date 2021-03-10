Прокуратура потребовала обезопасить пешеходный переход около детсада в Милославском

Прокуратура потребовала обезопасить пешеходный переход на улице Ленина в Милославском. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Прокуратура потребовала обезопасить пешеходный переход на улице Ленина в Милославском. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Проверка показала, что перед «зеброй» около Дома культуры, детсада и школы нет светофора и двух дорожных знаков: «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости».

«Это негативно влияет на безопасность дорожного движения и может повлечь аварийные ситуации, в том числе с участием несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В адрес местной администрации внесли представление, оно находится на рассмотрении.