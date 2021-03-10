Полиция объявила поиск очевидцев смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе

В результате погибли четверо, в том числе водитель. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили 13 человек, среди которых пятеро детей.

Полиция объявила поиск очевидцев смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе, которое произошло ночью 25 декабря 2020 года. Всех, кто что-то знает о случившемся, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08.

Напомним, рейсовый автобус ехал из Москвы в Волгоград. По предварительной информации, 32-летний водитель уснул, автобус съехал с трассы и перевернулся.

В результате погибли четверо, в том числе водитель. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили 13 человек, среди которых пятеро детей.

Самым сложным пациентом стал десятилетний Влад, он потерял руку и обе ноги. В настоящее время мальчик находится в больнице, ему продолжают проводить операции. Перевозчик не оказал семье помощь и отказался отвечать на запросы СМИ.