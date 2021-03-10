Полиция ищет очевидцев ДТП четырехлетней давности, когда на парковке рязанского ТЦ насмерть сбили человека

Всех, кто что-то об этом знает, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08.

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 29 июня 2017 года на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 52-летний рязанец на Fiat Doblo ехал по парковке ТЦ «Метро» и сбил 64-летнего пешехода. Потерпевший скончался.

Всех, кто что-то об этом знает, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08.