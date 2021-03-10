По просьбе единороссов губернатор поручил выделить еще сто миллионов на благоустройство дворов в Рязани

В среду, 10 марта, губернатор и секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов провел совещание с секретарями местных отделений партии. Участники встречи обсудили вопросы проведения избирательной кампании 2021 года, а также депутатского контроля за реализацией нацпроектов в области.

В среду, 10 марта, губернатор и секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов провел совещание с секретарями местных отделений партии. Участники встречи обсудили вопросы проведения избирательной кампании 2021 года, а также депутатского контроля за реализацией нацпроектов в области.

Глава региона поддержал предложение председателя облдумы Аркадия Фомина рассмотреть возможность дополнительного финансирования работ по благоустройству дворов.

«Тема важная и очень нужная людям», — отметил Любимов. Он пообещал поручить экономическому блоку просчитать возможности и запланировать на благоустройство дворов дополнительно не менее ста миллионов рублей.

Губернатор обратил внимание на то, что единороссы должны совместно с жителями определить перечень объектов и контролировать подрядчиков, а также грамотное расходование средств. «В полную силу включайте систему обратной связи», — подчеркнул он.