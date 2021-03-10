От коронавируса скончались еще трое рязанцев

Общее число заражений достигло 25 106. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 64 случая коронавируса. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 25 106. За сутки вылечились 62 пациента, всего 23 219. Умерли 3 человека, всего 317.

В России за сутки выявили 9 079 случаев заражения, всего 4 351 553. За сутки выздоровели 13 350 пациентов, всего 3 945 527. Скончались 466 человек, всего 90 275.