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Некоторых россиян предложили освободить от налога
В Госдуму внесли соответствующий законопроект. Его автором выступил депутат от ЛДПР Сергей Катасонов.

В России предложили освободить от НДФЛ граждан, чей доход составляет менее 204 тысяч рублей в год. В Госдуму внесли законопроект, автором которого выступил депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, передает Lenta.ru.

Согласно документу, от подоходного налога хотят освободить тех, кто получает 17 тысяч рублей в месяц. Для всех остальных введут новую прогрессивную шкалу, которая будет расти в зависимости от размера годового дохода.

В пояснительной записке отмечается, что такой подход позволит повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, а также смягчить социальное неравенство и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет страны.

Сергей Катасонов предложил установить ставку в 13% для доходов до 204 тысяч, в 15% — для доходов более 5 млн. Для тех, кто получает более 10 млн в год, ставка составит 1,3 млн плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн. Для тех, кто получает более 100 млн в год, ставка составит 23,8 млн плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн.