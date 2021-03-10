Названа причина смерти многодетной матери из Старожиловского района
Напомним, тело обнаружили 12 февраля. У женщины остались муж и четверо детей.
Следователи назвали причину смерти многодетной матери из Старожиловского района, которая скончалась в ванной. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Доследственную проверку завершили, по ее результатам возбуждать уголовное дело не стали, так как события преступления отсутствуют. 42-летняя женщина умерла из-за проблем с сердцем.
Напомним, тело обнаружили 12 февраля. У женщины остались муж и четверо детей.