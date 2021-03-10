На российских блогеров предложили ввести налог

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России, пишет газета « Ведомости ».

Предполагается, что нововведение коснется Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и других платформ.

В министерстве считают, что такая мера приведет к росту поступлений в бюджет. Проект федерального закона планируют подготовить к середине года.

Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС, однако в этих ведомствах на запросы «Ведомостей» не ответили. В пресс-службе Минцифры, как и в TikTok и YouTube, от комментариев отказались. В министерстве заявили, что документ неактуален.

По данным исследовательской компании BloggerBase, за 2020 год российские видеоблогеры заработали около 18 миллиардов рублей.