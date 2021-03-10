Мэрия указала управлению благоустройства Рязани на недочеты в работе

Во вторник, 9 марта, Бурмистров заявил, что «управлением благоустройства, как курирующим подразделением МБУ „ДБГ“, были допущены серьезные недочеты, которые необходимо оперативно исправить». В частности речь шла о ямочном ремонте и вывозе снега.

Вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров указал управлению благоустройства на недочеты в работе. Об этом сообщает сайт мэрии.

Во вторник, 9 марта, Бурмистров заявил, что «управлением благоустройства, как курирующим подразделением МБУ „ДБГ“, были допущены серьезные недочеты, которые необходимо оперативно исправить». В частности речь шла о ямочном ремонте и вывозе снега.

«Несмотря на то, что с начала зимы площадь работ по ямочному ремонту с применением литой асфальтобетонной смеси составила более 5000 кв м, потребность в аварийном ремонте городских дорог остается высокой», — отметил он.

Вице-мэр заявил, что нынешнего ежедневного ямочного ремонта недостаточно, поэтому администрация направила заявку на получение субсидий из областного бюджета. Кроме того «ДБГ» планирует провести ямочный ремонт горячим асфальтобетоном на площади 8,5 тысяч кв м силами подрядчиков на общую сумму 12,4 млн рублей.

«Необходимо обследовать 95 участков дорог, находящихся на гарантии, а также проверить работу светофоров АСУДД. Эту работу нужно начать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик», — поручил Бурмистров.

Управление благоустройства отчитываясь об уборке и вывозе снега указало на сложности из-за аномального количества осадков, неудовлетворительную работу управляющих компаний и плохую уборка платных парковок оператором ПАО «Ростелеком».

«Жалобы на плохую уборку парковочных пространств ПАО „Ростелеком“ поступали весь зимний сезон», — подчеркнул Владимир Бурмистров.

Сотрудниками администрации составлено более 30 актов о нарушении Правил благоустройства и восемь протоколов об административном правонарушении на оператора платных парковок.

В заключении вице-мэр дал поручение предоставить информацию о потребности МБУ «ДБГ» в спецтехнике, а также проект нового штатного расписания учреждения.