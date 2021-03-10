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Инвалида из Сасова обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры
Прокуратура организовала проверку и выяснила, что выписанные рецепты долго не обслуживали, потому что в аптеках не было нужного препарата.

Жительница Сасова пожаловалась на то, что ее дочь, которая имеет инвалидность, не обеспечивают льготными лекарствами.

Прокуратура организовала проверку и выяснила, что выписанные рецепты долго не обслуживали, потому что в аптеках не было нужного препарата.

«По результатам прокурорского вмешательства инвалид обеспечена необходимыми лекарствами в полном объеме», — говорится в сообщении.