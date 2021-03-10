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Экспресс-помощь: в Рязани открылся медцентр особого формата
Медцентр «Самая скорая помощь» — особый сервис медицинских услуг. Здесь удалось гармонично объединить самые важные требования: высокое качество оказываемых услуг, достойный уровень обслуживания, оперативная помощь без долгого ожидания.

С 9 марта для жителей города стали доступны услуги профессиональных терапевтов по привлекательным ценам без предварительной записи и очередей — прием посетителей осуществляется с помощью электронного терминала.

Медцентр «Самая скорая помощь» — особый сервис медицинских услуг. Здесь удалось гармонично объединить самые важные требования: высокое качество оказываемых услуг, достойный уровень обслуживания, оперативная помощь без долгого ожидания.

В медцентре можно сдать любые виды анализов и получить результат в течение 1-3 дней. Здесь есть кабинет терапевта, предусмотрена возможность вызвать врача и медсестру, сдать на дому анализы и сделать ЭКГ — это стало как никогда актуально в условиях непростой эпидемиологической обстановки. Такой вариант обращения к специалисту в разы безопаснее самостоятельного посещения медицинского учреждения.

В честь открытия до 10 апреля забор крови на все виды анализа — бесплатно, а на все услуги действует скидка 10 процентов.

Задать вопрос и уточнить цены можно по телефону +7 (4912)41-90-91

Адрес: Окский проезд, дом №4;

Часы работы: ежедневно с 08:00 до 21:00

Лицензия ЛО-62-01-002211

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.