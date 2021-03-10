Эксперт рассказал, как позвонить тому, у кого вы в «черном списке»
Эксперт рассказал, как позвонить тому, у кого вы в «черном списке». Блокировку поможет обойти функция «антиопределитель номера».
Эксперт рассказал, как позвонить тому, у кого вы в «черном списке». Об этом
Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что существует несколько способов обойти блокировку без смены номера.
У всех операторов есть платная услуга антиопределитель номера. Она позволяет скрыть номер при исходящих звонках. Таким образом, система блокировки «черный список» не сможет определить номер и звонок пройдет.
Скрыть номер можно и в самом телефоне. Она доступна на устройствах Android и на IPhone, начиная с IOS 7. Для активации функции нужно перейти в настройки и выбрать опцию «Скрыть номер».