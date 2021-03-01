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Задержан подозреваемый в убийстве семьи в Нижегородской области
26-летнего подозреваемого задержали во Владимирской области. Его доставили на допрос 1 марта.

Подозреваемого в убийстве семьи в Нижегородской области задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия 28 февраля подозреваемый, который работал подсобным рабочим в доме в поселке Кудьма Пронского района Нижнего Новгорода напал в гараже на 64-летнего пенсионера. Затем в доме он напал с ножом на его 63-летнюю жену. После этого мужчина убил 41-летнюю женщину и ее пятилетнего сына. Злоумышленник похитил крупную сумму, ценности и скрылся с места.

«В тот же день, 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружил, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей», — говорится в сообщении.

Во Владимирской области задержали 26-летнего подозреваемого. Его доставили на допрос 1 марта.

Следователи выяснили, что подозреваемому помог скрыться знакомый. С ним также работают следователи.

Напомним, погибших нашли днем 28 февраля. Тела 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки обнаружили в доме в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода.