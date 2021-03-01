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За неделю ямы заделали на десяти рязанских улицах
Там, где ремонтировать разбитую дорогу нецелесообразно, ямы засыпали щебнем. Об этом сообщили в мэрии.

За неделю на десяти рязанских улицах заделали ямы. Всего отремонтировали более 250 кв м дороги, сообщили в мэрии.

Работы литой асфальтобетонной смесью выполнили на улицах Новой, Радиозаводской, Попова, Соборной, Советской Армии, Новоселов, Тимуровцев, Петрова, Солнечной, а также на дороге от улицы Черновицкой до ТЭЦ.

Там, где ремонтировать разбитую дорогу нецелесообразно, ямы засыпали щебнем: на улице Лево-Лыбедской и Северной окружной дороге. Также работы рповели на мостах на улицах Чапаева, Солнечной, Маяковского, Брессюирском, путепроводах на улицах Есенина и Циолковского, Северной окружной, Приокском путепроводе.