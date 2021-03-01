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Во вторник в Рязанской области ожидаются морось и сильный ветер
По данным синоптиков, будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 2 марта, в Рязанской области ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно. Местами небольшой снег и морось. Гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -5, 0 градусов, днем -1, +4 градуса.

Фото ru.depositphotos.com