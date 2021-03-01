Весной россиян ждут три короткие рабочие недели
В Роструде напомнили, что этой весной россиян ждут три короткие рабочие недели. Напомним, последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.
В Роструде напомнили, что этой весной россиян ждут три короткие рабочие недели.
Четыре дня предстоит работать в связи с 8 Марта — с 9 по 12 числа.
Еще две короткие недели придутся на май — с 4 по 7 и с 11 по 14 числа.
Напомним, последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.