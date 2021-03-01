В Рязанской области задержали троих мужчин и женщину, объявленных в розыск

Всех задержанных передали инициаторам розыска. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанской области задержали троих мужчин и женщину, которых объявили в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Так, в Рязани задержали 28-летнего уроженца Средней Азии, скрывавшегося от следствия. Его обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений (статья 111 УК).

В Ряжском районе полицейским попался 39-летний местный житель. Его разыскивали за незаконную рубку леса (статья 260 УК).

В Спасском районе нашли 19-летнего молодого человека. Ему вменяют сожжение чужого имущества (части 2 статьи 166 УК).

Также задержали 22-летнюю рязанку, скрывавшуюся от владимирских следователей. Она подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК).

Всех задержанных передали инициаторам розыска.