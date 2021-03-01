В Рязани подешевели огурцы и капуста
Сильнее всего подорожало печенье. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
За неделю с 16 по 24 февраля в Рязани на 3,8% подешевели огурцы. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
На 2,2% снизилась цена на белокочанную капусту, на 1,2% подешевело пшено.
Сильнее всего подорожало печенье — на 10%.
Также цена увеличилась на:
- помидоры;
- консервы мясные для детского питания;
- куры охлажденные и мороженые;
- говядину (кроме бескостного мяса);
- куриные яйца;
- вермишель;
- баранину (кроме бескостного мяса);
- масло подсолнечное;
- макароны из пшеничной муки высшего сорта;
- картофель;
- лук репчатый;
- муку пшеничную;
- свинину (кроме бескостного мяса).