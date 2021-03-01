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В Рязани подешевели огурцы и капуста
Сильнее всего подорожало печенье. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

За неделю с 16 по 24 февраля в Рязани на 3,8% подешевели огурцы. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

На 2,2% снизилась цена на белокочанную капусту, на 1,2% подешевело пшено.

Сильнее всего подорожало печенье — на 10%.

Также цена увеличилась на:

  • помидоры;
  • консервы мясные для детского питания;
  • куры охлажденные и мороженые;
  • говядину (кроме бескостного мяса);
  • куриные яйца;
  • вермишель;
  • баранину (кроме бескостного мяса);
  • масло подсолнечное;
  • макароны из пшеничной муки высшего сорта;
  • картофель;
  • лук репчатый;
  • муку пшеничную;
  • свинину (кроме бескостного мяса).