В Рязани мужчине стало плохо на улице

Инцидент произошел вечером в субботу, 27 февраля, на улице Дзержинского. В полиции начали проверку.

В Рязани мужчине стало плохо на улице. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

Инцидент произошел вечером в субботу, 27 февраля, на улице Дзержинского.

Отмечается, что человеку стало плохо, он упал и ударился головой. Некоторые очевидцы сообщили, что мужчина пытался покончить с собой.

В пресс-службе регионального УМВД РЗН. инфо сообщили, что заявлений и сообщений в полицию о произошедшем не поступало. В ведомстве проверят информацию об инциденте из соцсетей.