В Рязани Audi проехала на «красный» и сбила ребенка

52-летний мужчина на Audi сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу.

В Рязани Audi проехала на красный" и сбила ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло вечером в субботу, 27 февраля, на улице Каширина.

52-летний мужчина на Audi сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшего доставили в больницу. На водители завели административное дело, проводится проверка.