В России появился новый дорожный знак

Новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация» заменит существующий. Старый утратит силу с 1 сентября.

В России появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года, передает РИА Новости .

Новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация» заменит существующий. Старый утратит силу с 1 сентября.

Новым знаком обозначат места, где применяются в автоматическом режиме стационарные или передвижные специальные технические средства с функцией фото- и киносъемки, а также записи видео для фиксации нарушений ПДД.

Отмечается, что знак должен быть установлен вне населенного пункта в 150-300 метрах от зоны контроля, в населенном пункте со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 («Начало населенного пункта»).