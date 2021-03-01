В России изменились правила начисления детских пособий

Теперь родителям детей от одного года нужно лично собрать и подать документы для соцвыплат, чтобы продлить льготу. Так же нужно сделать при достижении ребенком двух лет.

В России с 1 марта отменили беззаявительную выдачу пособий на детей до 3 лет в семьях со средним доходом ниже двух прожиточных минимумов. Об этом передает РИА Новости .

Ранее начисления продлевали автоматически из-за пандемии коронавируса.

Теперь родителям детей от одного года нужно лично собрать и подать документы для соцвыплат, чтобы продлить льготу. Так же нужно сделать при достижении ребенком двух лет.

Кроме того, нужно сообщать в органы соцзащиты и ПФР другие обстоятельства, из-за которых могут отменить выплаты.

В данный момент можно получать пособие на первого и второго ребенка до 3 лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Для детей до 1,5 лет ввели пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.