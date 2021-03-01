В мэрии рассказали об изменении движения транспорта из-за перекрытия улицы Новой

По состоянию на 15:30, одну полосу открыли для движения. Автобусы и троллейбусы возобновили движение по направлению к Касимовскому шоссе.

В понедельник, 1 марта, из-за перекрытия улицы Новой в Рязани изменилось движение общественного транспорта. В мэрии уточнили, какой транспорт возобновил движение.

По состоянию на 15:30, одну полосу открыли для движения. Автобусы и троллейбусы возобновили движение по направлению к Касимовскому шоссе.

Троллейбусы №№3 и 15 из Песочни поедут по улицам Грибоедова, Свободы, далее по улицам Ленина, Есенина.