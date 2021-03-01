В Гидрометцентре сообщили о снижении температуры в европейской части России
Синоптики сообщили, что
В следующие выходные в европейской части России температура понизится до отметок ниже нормы. Об этом передает
По его словам, температура понизится в центре европейской части страны.
«Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля. Температурный фон будет уже ниже нормы», — сказал Вильфанд.
В Гидрометцентре отметили, что на рабочей неделе температура в европейской части России будет выше нормы.