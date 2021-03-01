В Гидрометцентре сообщили о снижении температуры в европейской части России

Синоптики сообщили, что

В следующие выходные в европейской части России температура понизится до отметок ниже нормы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, температура понизится в центре европейской части страны.

«Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля. Температурный фон будет уже ниже нормы», — сказал Вильфанд.

В Гидрометцентре отметили, что на рабочей неделе температура в европейской части России будет выше нормы.