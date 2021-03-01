\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
-4°
Втр, 02
Срд, 03
-2°
ЦБ USD 74.04 -0.4 02/03
ЦБ EUR 89.45 -0.92 02/03
Нал. USD 73.75 / 74.50 11:35
Нал. EUR 89.05 / 89.80 11:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят по...
О том, почему лесной массив в Московском районе больше...
25 февраля 16:29
1
19 949
20 лет милосердия
В 2001 году предприятия, входящие в состав холдинга ФПК...
25 февраля 14:53
5 451
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
21 февраля 18:11
17 093
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
23 873
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Убийца 20-летнего рязанца предстанет перед судом
Инцидент произошел ночью 19 декабря 2020 года около магазина на улице Сельских Строителей.

В Рязани завершили расследование убийства 20-летнего молодого человека. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел ночью 19 декабря 2020 года около магазина на улице Сельских Строителей. По данным следствия, пьяный 46-летний рязанец приехал сюда со своей сожительницей на такси, чтобы забрать домой ее сына.

Молодой человек выпивал в компании, и женщина высказала приятелям претензию в том, что они его напоили. Начался конфликт, во время которого 46-летний мужчина ударил 20-летнего рязанца ножом в грудь, тот скончался на месте.

Сыну сожительницы и второму его другу мужчина пригрозил убийством, если они кому-то расскажут о произошедшем. После этого он скрылся.

В отношении рязанца, которого ранее неоднократно судили, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, части 1 статьи 119 УК. Он полностью признал свою вину, материалы дела передали в суд.

Фото ru.depositphotos.com