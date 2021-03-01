Убийца 20-летнего рязанца предстанет перед судом

Инцидент произошел ночью 19 декабря 2020 года около магазина на улице Сельских Строителей.

В Рязани завершили расследование убийства 20-летнего молодого человека. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел ночью 19 декабря 2020 года около магазина на улице Сельских Строителей. По данным следствия, пьяный 46-летний рязанец приехал сюда со своей сожительницей на такси, чтобы забрать домой ее сына.

Молодой человек выпивал в компании, и женщина высказала приятелям претензию в том, что они его напоили. Начался конфликт, во время которого 46-летний мужчина ударил 20-летнего рязанца ножом в грудь, тот скончался на месте.

Сыну сожительницы и второму его другу мужчина пригрозил убийством, если они кому-то расскажут о произошедшем. После этого он скрылся.

В отношении рязанца, которого ранее неоднократно судили, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, части 1 статьи 119 УК. Он полностью признал свою вину, материалы дела передали в суд.