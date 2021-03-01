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Скончалась бывшая солистка Little Big
Отмечается, что в последнее время Кастнельянос почти не выходила из дома на Рыбацком проспекте. Соседка женщины рассказала, что видела ее последний раз две недели назад.

Скончалась бывшая солистка Little Big Анна Кастнельянос. Ее тело нашла волонтер, которая пришла проведать артистку, которая имела 3 группу инвалидности, пишет «Комсомольская правда».

Женщине было 39 лет.

Отмечается, что в последнее время Кастнельянос почти не выходила из дома на Рыбацком проспекте.

Соседка женщины рассказала, что видела ее последний раз две недели назад. Кастнельянос оставляла заявку на лекарства после того, как почувствовала себя плохо.

«Она, оказывается, ездила на какие-то гастроли на машине и застудила спину, жаловалась на сильные боли. Вот волонтер и пришла ее проведать», — говорится в сообщении. На место приехала полиция. Оперативники установили, что «криминала» в смерти нет. Тело увезли в морг.

По словам соседки, сестра женщины сообщила, что «алкоголь наложился на какую-то травму головы». По другой версии, алкоголь вызвал сердечную недостаточность. Точную причину смерти покажет вскрытие.

Фото Instagram