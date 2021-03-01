Саркози получил реальный срок по делу о коррупции

Саркози стал экс-главой республики, получившим реальный срок. Против Саркози рассматривали «дело о прослушке», которое относится к 2014 году и проходило с конца ноября по начало декабря прошлого года.

Суд приговорил экс-президента Николя Саркози к трем годам тюрьмы по делу о коррупции. Два из них назначили условно, передает РИА Новости .

Саркози стал экс-главой республики, получившим реальный срок.

Против Саркози рассматривали «дело о прослушке», которое относится к 2014 году и проходило с конца ноября по начало декабря прошлого года.

По версии следствия, Саркози через адвоката мог обещать помочь сотрудник Кассационного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.