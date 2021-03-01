Рязанец украл из рыбновского магазина копилку с пожертвованиями

Житель Рязанской области украл с прилавка торгового павильона копилку. Магазин расположен на улице Вокзальной в Рыбном, сообщили в Росгвардии.

Житель Рязанской области украл с прилавка торгового павильона копилку. Магазин расположен на улице Вокзальной в Рыбном, сообщили в Росгвардии.

Ночью патрульные обратили внимание на двух молодых людей, которые «вели себя подозрительно». При проверке документов сотрудники вневедомственной охраны заметили, что мужчины пьяны.

Как оказалось, один из этих молодых людей — ранее судимый 28-летний житель области — взломал дверь торгового павильона.

Подозреваемых задержали и передали в полицию.