Раскрыто жестокое убийство девушки из Касимова, совершенное 15 лет назад

Следователи раскрыли жестокое убийство 18-летней девушки, которое совершили в Касимове 15 лет назад. Об этом сообщил
Инцидент произошел вечером 23 декабря 2005 года. 17-летний молодой человек выпивал в компании и оказывал знаки внимания одной из девушек. Когда та собралась домой, он пошел ее провожать. По дороге касимовец настойчиво предлагал продолжить вечер наедине, а когда получил отказ, не менее 75 раз ударил жертву ножом в тело, шею и голову, а затем еще около 10 раз деревянной лопатой. Когда девушка скончалась, он скрылся.
Раскрыть дело сразу не удалось, однако спустя 15 лет личность подозреваемого установили. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК.
Райсуд признал касимовца виновным и с учетом смягчающих обстоятельств приговорил его к 6,5 годам в колонии общего режима. Рязанский облсуд снизил срок на месяц. Приговор вступил в законную силу.
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