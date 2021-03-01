Раскрыто жестокое убийство девушки из Касимова, совершенное 15 лет назад

Инцидент произошел вечером 23 декабря 2005 года. Раскрыть дело сразу не удалось, однако спустя 15 лет личность подозреваемого установили.

Следователи раскрыли жестокое убийство 18-летней девушки, которое совершили в Касимове 15 лет назад. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 23 декабря 2005 года. 17-летний молодой человек выпивал в компании и оказывал знаки внимания одной из девушек. Когда та собралась домой, он пошел ее провожать. По дороге касимовец настойчиво предлагал продолжить вечер наедине, а когда получил отказ, не менее 75 раз ударил жертву ножом в тело, шею и голову, а затем еще около 10 раз деревянной лопатой. Когда девушка скончалась, он скрылся.

Раскрыть дело сразу не удалось, однако спустя 15 лет личность подозреваемого установили. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК.

Райсуд признал касимовца виновным и с учетом смягчающих обстоятельств приговорил его к 6,5 годам в колонии общего режима. Рязанский облсуд снизил срок на месяц. Приговор вступил в законную силу.