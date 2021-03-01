Повисший на мосту мужчина и потепление в Рязани. Главные новости выходных, 27-28 февраля

Последние зимние выходные для рязанцев выдались неспокойными. Регион оказался не готов к резкому потеплению. Вспомним главные новости выходных.

Последние зимние выходные для рязанцев выдались неспокойными. Регион оказался не готов к резкому потеплению. Вспомним главные новости выходных.

Резкое потепление

После 25-градусных морозов в Рязань пришло потепление. Снег растаял, с крыш стал падать лед, дороги превратились в лужи. Рязанцы начали жаловаться на то, что их квартиры и подъезды затапливает водой. Также жители опубликовали в соцсетях фото и видео дорог, которые оказались затопленными. Люди возмутились, что весь неубранный вовремя снег превратился в «непроходимые озера», которые сейчас снова подморозит.

В Рязани затопило офисные помещения на улице Вокзальной. Потоп случился в многоквартирном доме. Вода заполнила офисное помещение на 40-50 см.

В многоквартирном доме в селе обрушилась кровля. Пострадала часть квартир, где живут девять человек. Люди не пострадали. В администрации района рассказали о первом этапе аварийных работ.

Под тяжестью снега рухнула крыша беседки в рязанском детском саду № 103. Как пояснили в пресс-службе администрации, веранда находилась в аварийном состоянии и не использовалась.

В Михайлове затопило магазин «Пятерочка».

Пострадавшие от падения льда

Рязанцу, который вышел из подъезда на перекур, разбила голову глыба льда. Инцидент произошел у дома №4 по улице Керамзавода. У 41-летнего мужчины диагностировали сотрясение мозга. Происшествие прокомментировали в мэрии. Следователи начали проверку.

Жительница Рязани, упавшая на нечищеном пешеходном переходе на улице Кальной и получившая травму ключицы, рассказала, что врачи в ОКБ пытаются замять ситуацию. В ОКБ ей заявили, что она здорова, несмотря на первоначальный серьезный диагноз.

Происшествия

В Рязани из окна на улице Бирюзова выпала 33-летняя женщина, она выжила, но получила травмы. Выяснилось, что женщина вышла на балкон, чтобы испугать своего сожителя, но из-за опьянения выпала с третьего этажа.

На мосту через Оку чуть не погиб мужчина: он повис на стропах и звал на помощь. В региональном ГУ МЧС рассказали о спасении мужчины: он оказался альпинистом, при спуске карабин заело, и он застрял. Оказалось, рязанец всегда мечтал спуститься с Солотчинского моста.

В селе Октябрьском Пронского района пожар оставил без крыши над головой семью с четырьмя детьми. Людям нужна помощь.

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Рязанец пробрался в ТРЦ «Премьер» ночью и снял видео безлюдных залов. Блогер пояснил, что остался там после закрытия.

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