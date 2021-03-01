Скончался тракторист, пострадавший в аварии с фурой под Скопином

59-летний житель Рязанской области, который попал в аварию в пятницу, 26 февраля, скончался в больнице. Об этом рассказала знакомая его семьи.

59-летний житель Рязанской области, который попал в аварию в пятницу, 26 февраля, скончался в больнице. Об этом рассказала знакомая его семьи.

Напомним, ДТП произошло на 256-ом километре дороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. 40-летний житель Липецкой области на грузовике Iveco с полуприцепом протаранил трактор под управлением 59-летнего мужчины.