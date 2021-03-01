Полиция ищет очевидцев двух прошлогодних ДТП с пешеходами в Рязани

Полиция ищет очевидцев двух ДТП с пешеходами, которые произошли в Рязани в 2020 году. Всех, кто что-то знает об этих ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.

Полиция ищет очевидцев двух ДТП с пешеходами, которые произошли в Рязани в 2020 году.

Так, 9 октября около дома №26 по улице Прижелезнодорожной 21-летний водитель Renault Logan сбил 40-летнего пешехода. Авария произошла примерно в 19:10, пострадавшего доставили в больницу.

В 15:25 2 декабря напротив дома №5 по улице Октябрьской Kia Spectra под управлением 40-летнего рязанеца сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу не по «зебре». Ребенка доставили в больницу с травмами.

Всех, кто что-то знает об этих ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.