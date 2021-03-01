Дом под Рязанью, с которого рухнула крыша, не обслуживался

Кровля рухнула из-за обильных снегопадов и последовавшим за этим потеплением. В доме повредилась верхняя часть кровли, она «сложилась» под тяжестью снега.

Двухэтажный многоквартирный дом в селе Реткино, с которого упала крыша, не обслуживался. Об этом пишет ИД «Пресса».

Глава администрации Рязанского района Борис Ясинский сообщил, что кровля рухнула из-за обильных снегопадов и последовавшим за этим потеплением.

«Общедомовое имущество никто не обслуживал, и частичное обрушение кровли произошло именно из-за того, что крышу своевременно не очищали», — отметил Ясинский.

Никто не пострадал. Администрация предложила людям переехать в пункт временного размещения, они отказались.

В доме повредилась верхняя часть кровли, она «сложилась» под тяжестью снега, но перекрытия целы, имущество жильцов уцелело. В доме по-прежнему есть вода, газ, электричество.

На частично разрушенной кровле установили временные защитные конструкции, чтобы осадки не проникали в квартиры. Отмечается, что в ближайшее время должен начаться ремонт. По словам Бориса Ясинского, раньше крыша этого дома не ремонтировалась ни разу.