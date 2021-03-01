Под Рязанью фура сбила человека и врезалась в грузовик
В ночь на субботу, 27 февраля, ДТП произошло на 280-ом километре дороги «Золотое кольцо». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В ночь на субботу, 27 февраля, в Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 00:50 на 280-ом километре дороги «Золотое кольцо» 21-летний житель Тульской области на фуре Isuzu сбил 29-летнего рязанца, стоявшего на обочине, и врезался в стоящий MAN под управлением 31-летнего водителя.
В результате 29-летний мужчина обращался за медпомощью.