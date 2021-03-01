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Мэрия обязала УК очищать крыши домов от наледи
В понедельник, 1 марта, замначальника управления энергетики и ЖКХ Эдуард Алтунин провел совещание с руководителями управляющих компаний Рязани.

В понедельник, 1 марта, замначальника управления энергетики и ЖКХ Эдуард Алтунин провел совещание с руководителями управляющих компаний Рязани.

От УК потребовали в максимально короткие сроки привести в нормативное состояние крыши, на которых появились сосульки и наледь.

«Опасные участки около тех домов, которые нельзя очистить оперативно, должны быть огорожены лентой», — отметил Алтунин.

По его словам, на подъездах также нужно повесить объявления о том, что находиться в опасной зоне людям и машинам запрещено.

Контролировать состояние крыш будет управление по делам территорий.

Кроме того, Алтунин рекомендовал управляющим компаниях проверить ливневые канализации подъездов, при необходимости прочистить их, а также очистить кровли от лежащего на них снега, чтобы свести к минимуму образование талой воды.

Также замначальника управления ЖКХ указал на то, что необходимо посыпать площадки, тротуары и лестницы у входа в подъезды поскосоляной смесью.