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Из рязанского подъезда украли сумку с коляски
В сумке были детские вещи. Москитную сетку, лежавшую в коляске, хозяйка нашла утром на снегу во дворе.

Ночью в воскресенье, 29 февраля, из подъезда дома на улице Ленинского Комсомола украли сумку с коляски, которая принадлежит молодой рязанке. О произошедшем рассказала в соцсетях ее подруга.

В сумке были детские вещи. Москитную сетку, лежавшую в коляске, хозяйка нашла утром на снегу во дворе.

По словам автора поста, муж ее подруги возвращался ночью с работы и увидел в подъезде высокого пьяного мужчину, он выгнал его на улицу. Позже тот мог вернуться и совершить кражу, считает женщина.

Заявлений об инциденте в полицию не поступало, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В ведомстве уточнили, что проверят информацию из соцсети.