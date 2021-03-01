Гидрологи дали прогнозы по половодью в Рязанской области

По словам специалистов, в Рязани может затопить улицы Свободы, Грибоедова, Речников и Затинную. В Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что дать точные прогнозы о половодье можно будет после 8 марта.

Весеннее половодье в Рязанской области начнется не раньше апреля. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

«Паводковая ситуация будет непростой, высота снежного покрова в Рязани в 1,5-2 раза превышает многолетнюю норму», — отмечается в сообщении.

По словам специалистов, в Рязани может затопить улицы Свободы, Грибоедова, Речников и Затинную.

В Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что дать точные прогнозы о половодье можно будет после 8 марта.

Для этого специалисты проанализируют высоту снежного покрова, а также другие факторы.

«Другие факторы, которые благоприятствуют и могут сказаться на уменьшении высоты половодья, то что осенью почва была сухая и дефицит влажности местами до 50%", — отметил начальник Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Алексей Крутовский.

По некоторым прогнозам, из областей выше по течению, к примеру Тульской области, также может прийти вода.