Еще 62 рязанца заразились коронавирусом

Общее число заражений достигло 24 542. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 62 случая коронавируса. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 24 542. За сутки вылечился 61 пациент, всего 22 568. За время пандемии умерли 298 человек, за сутки летальных исходов нет.

В России за сутки выявили 11 571 случай заражения, всего 4 257 650. За сутки выздоровели 11 277 пациентов, всего 3 823 074. Скончались 333 человека, всего 86 455.