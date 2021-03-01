В Рязанской области объявили метеопредупреждение
В ближайший час до конца суток 1 марта, ночью и днем во вторник, 2 марта, в Рязанской области ветер усилится до 12-17 метров в секунду.
Вечером в понедельник, 1 марта, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала
Отмечается, что в ближайший час до конца суток 1 марта, ночью и днем во вторник, 2 марта, в Рязанской области ветер усилится до 12-17 метров в секунду.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112, единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области —