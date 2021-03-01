Из-за коронавируса в 16 рязанских школах ввели карантин

Карантин также ввели в семи детсадах, одном ссузе и двух вузах. Всего по состоянию на 1 марта в Рязанской области зарегистрировали 24480 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.