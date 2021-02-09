Жительница Тывы заказала убийство восьмилетней падчерицы ради квартиры

Жительница Тывы заказала убийство восьмилетней девочки. Преступление предотвратили сотрудники полиции и ФСБ, сообщила пресс-служба местного УМВД.

Жительница Тывы заказала убийство восьмилетней девочки. Преступление предотвратили сотрудники полиции и ФСБ, сообщила пресс-служба местного УМВД.

Правоохранители узнали, что 61-летняя женщина задумала избавиться от падчерицы, которая стала наследницей двух квартир после смерти ее отца. Исполнителю она предложила 180 тысяч рублей.

В роли киллера на встречу со злоумышленницей пришел полицейский. Заказчица передала ему 10 тысяч в качестве аванса, предоставила информацию о жертве, указала на нее и отдала электрошокер, предложив использовать его при убийстве. Для подтверждения выполнения заказа «киллер» показал женщине постановочную фотографию и шапку ребенка.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 УК и пунктам «в, з» части 2 статьи 105 УК, ее арестовали.